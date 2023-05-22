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Gündem
TRT Haber 22.05.2023 13:25

Bakan Akar Kayserispor'un Yunan stoperine sürpriz yaptı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayserispor'un Yunan stoperi Dimitrios Kolovetsios'u ülkesinin Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile telefonda görüştürdü.

Akar, cumartesi günü Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor’u ziyaret etti.

Spor Toto Süper Lig'in 35’inci haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor maçı öncesinde tesislere giden Akar'ı Kulüp Başkanı Ali Çamlı, Teknik Direktör Çağdaş Atan ve futbolcular karşıladı.

Oyunculara başarı dileklerini ileten Akar, takımın kaptanı Yunan stoper Dimitrios Kolovetsios'a ise bir sürpriz yaptı.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos'u cep telefonundan arayan Akar, Yunan futbolcu ile Bakan Panagiotopoulos'u görüştürdü.

Akar'ın görüşme sırasında Kayserispor'un ligdeki başarılarını ifade ederek, Avrupa'da da aynı başarıları sergileyeceğine yönelik inancını belirtmesi üzerine Panagiotopoulos da Kayserispor’a başarı dileklerini iletti.

"Sporcular bir anlamda barış elçileridir"

Yunan futbolcu Kolovetsios'un da görüşmeden dolayı teşekkür ettiği Bakan Akar, "Sporcular bir anlamda barış elçileridir. Siyaset dışında birebir konuşarak görüşerek ilişkileri gayet güzel hale getiriyor, yumuşatıyorlar. Bu manada futbolcu arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Birliğimizi, beraberliğimizi, ilişkilerimizi desteklemek bakımından fırsatlar veriyorlar" diye konuştu.
 

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