Seçmene adım adım 28 Mayıs rehberi

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sayılı günler kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için seçmen bir kez daha sandık başına gidecek.

14 Mayıs'ta hangi okulda hangi sandıkta oy kullanıldıysa ikinci turda da yine aynı okul ve sandıkta oy verilecek. Seçmene kolaylık olması ve katılımı yüksek olması için seçmen bilgi kağıtları yeniden gönderilecek. Seçmen bilgi kağıdı kaybedilmişse, sandık numarasını e-Devlet üzerinden öğrenmek mümkün. Seçmenin T.C. Kimlik Numarası bulunan, fotoğraflı resmi belgeyi yanında bulundurması yine zorunlu olacak. İkinci turda kullanılacak oy pusulasında sıralama değişmeyecek. Pusulada Recep Tayyip Erdoğan birinci, Kemal Kılıçdaroğlu ikinci sırada yer alacak. 28 Haziran'da yapılacak ikinci tur cumhurbaşkanı seçiminde sandık görevlileri de değişmeyecek.

Oy verme günü dikkat edilmesi gereken önemli noktalar:

- Seçmenler 14 Mayıs'ta hangi okulda hangi sandıkta oy kullanıldıysa ikinci turda da yine aynı okul ve sandıkta oy verilecek.

- Türkiye genelinde seçmenler, saat 08.00-17.00 saatleri arasında sandık başına gidecek. Ancak saat 17.00'ye geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sıra ile oylarını kullanacak.

- Üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan kimliği tereddütsüz ortaya koyan, resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle oy kullanılabilecek.

- Sandık kurulu görevlisi, seçmenin kimliğini alarak seçmen listesinde ismini bulacak ve kontrollerini yaptıktan sonra birleşik oy pusulası, zarf ve mührü seçmene vererek kabinde oyunu kullanmasını isteyecek.

- Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazlar, oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılacak.

- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması, oy pusulasının düzgün bir şekilde zarfa koyulması gerekecek. Zarfa pusula dışında bir şey konulmayacak.

- Oy pusulasında tercih edilen cumhurbaşkanı adayı için ayrılan bölümden dışarı taşırmamak suretiyle ''TERCİH'' veya ''EVET'' mührü basılması gerekecek.

- Seçmene oy pusulası verildikten sonra hata veya başka bir neden ileri sürülerek yeni bir oy pusulası verilmeyecek.

- Seçmen, kapalı oy verme yerinden dışarı çıkmadıkça, hiç kimse oraya giremeyecek. Ancak oy pusulasını hazırlamak için, kapalı oy verme yerinde, normal süreden fazla kalan seçmenler, kurul başkanı tarafından makul bir süre verilerek uyarılacak. Bu uyarıya rağmen kapalı oy verme yerinden çıkmayan seçmen, oradan çıkarılacak.

- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın. Seçmenler, zarfı sandığa attıktan sonra, sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imzasını atacak.