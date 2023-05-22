Çok Bulutlu 20.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 22.05.2023 14:25

NBA'de play-off heyecanı sürüyor

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics'i 128-102 yenen Miami Heat, Doğu Konferansı final serisinde durumu 3-0'a getirdi.

NBA'de play-off heyecanı sürüyor
[Fotograf: AA]

Play-in turnuvası sonucu Doğu Konferansı'nda 8. sıradan play-off'lara yükselen Heat, normal sezonu 2. sırada bitiren Celtics'i üçüncü maçta da mağlup etti.

Heat, 8. sıradan gelip 25 sayıdan fazla farkla bir play-off galibiyeti alan ilk NBA kulübü olarak kayıtlara geçti.

Ev sahibi Heat'te yüzde 78,6 saha içi isabetiyle 29 sayı kaydeden Gabe Vincent, sahanın en skoreri oldu. Duncan Robinson 22 sayı, Jimmy Butler 16 sayı, 8 ribaunt, 6 asist üretti.

Geçen sezonun finalisti Celtics'te Jayson Tatum 14 sayı, 10 ribaunt, Jaylen Brown ise 12 sayı, 6 ribauntla mücadeleyi tamamladı.

Heat, yine sahasında oynanacak 4. karşılaşmayı da kazanırsa adını NBA Finalleri'ne yazdıracak.

ETİKETLER
NBA ABD
Sıradaki Haber
Bakan Akar Kayserispor'un Yunan stoperine sürpriz yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:49
3 milyon 500 bin liralık 'top' operasyonu
14:42
Aliyev'den "Ermenistan ile barış anlaşması imzalanması kaçınılmaz" mesajı
14:15
Çin, Japon Büyükelçi'yi Bakanlığa çağırarak G7 Zirvesi'ndeki açıklamaları protesto etti
14:50
Adıyaman'da depremzedeler prefabrik evlerine kavuşuyor
14:12
BM: Kolera 43 ülkede 1 milyar kişiyi tehdit ediyor
14:08
Bingöl'de bir araçta silah ve mühimmat ele geçirildi
Antalya’da tatilciler ikinci turda sandığa akın etti
Antalya’da tatilciler ikinci turda sandığa akın etti
FOTO FOKUS
Bakan Akar Kayserispor'un Yunan stoperine sürpriz yaptı
Bakan Akar Kayserispor'un Yunan stoperine sürpriz yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ