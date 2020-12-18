9 ülkeden 40 sporcunun 4 gün boyunca kotasıyla mücadelesine sahne olan organizasyonu Türkiye, 5 madalyayla tamamladı.

Organizasyonun son gününde bayanlarda altın madalyayı genç sporcu Ceren Yıldırım kazanırken gümüş madalyanın sahibi ise Sıla Kara oldu.

Bayanlarda üçüncülüğü ise Kazakistanlı sporcu Alexandra Troitskaya elde etti. Erkekler kategorisinde ise birinciliği Ukrayna'dan Taras Filiak, üçüncülüğü Özbekistan'dan Komiljon Tukhaev elde etti.

Dereceye girenlere madalyaları Erzurum Gençlik Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Türkiye Kayak Federsyonu Başkanvekili Cafer Nuroğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Taş tarafından verildi.