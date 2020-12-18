THY Avrupa Ligi'nde geride kalan 15 maçta sadece 5 galibiyet alan Fenerbahçe Beko, Barcelona, Baskonia, Real Madrid, Alba Berlin ve Zalgiris deplasmanlarında neredeyse ilk çeyrekte teslim oldu. Bu 5 maçta ortalama 28 sayı fark yedi. Bu durum Fenerbahçe gibi bir kulüp için için kabul edilemez.

Evet bütçe geçen sezona göre düştü ancak yine de Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'ndeki birçok takımdan yüksek bütçeye sahip.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Sezon başında takıma katılan Lorenzo Brown, Jarrell Eddie, Dyshawn Pierre, Lorenzo Brown, Egdaras Ulanovas gibi oyuncuların performansları tam bir hayal kırıklığı oldu.

Bir tek Danilo Barthel bu ortamda fena sayılmayan bir katkı verdi. Johnny Hamilton ve Kenan Sipahi ise koç Igor Kokoskov’un pek tercih etmediği isimler oldu.

"Bu sezon bütçemiz düştü, başarısız olduk" gibi bir bahane bu durumda üretilemez çünkü Ulanovas, Barthel, Brown gibi oyuncular eski takımlarından çok daha yüksek ücretlerle Fenerbahçe Beko’ya imza attı.

Bu oyunculardan verim alınamadığı gibi Bahçeşehir Koleji’ne bonservis bedeli ödenerek Alex Perez transfer edildi, ardından 2.5 yıllık sözleşmeyle Marko Guduric takviyesi geldi.

Fenerbahçe Beko’da sezon başından beri çok sıkıntı çekilen uzun rotasyonuna da bir transfer gelmesi muhtemel ve bu da sezon başında bütçenin ne kadar yanlış kullanıldığının bir göstergesi.

Liderlik rolünü üstlenmesi beklenen ve yüksek sözleşmeleri bulunan Jan Vesely ile Nando De Colo ise hem performansları hem de ruh halleriyle beklentileri karşılayamadılar. Kurulan kadroda en fazla öne çıkan ismin 37 yaşındaki Ali Muhammed olması belki de her şeyi ortaya koyuyor.

Igor Kokoskov sezon sonunu göremeyebilir

Tüm bunlar üst üste gelince kadro mühendisliği açısından özellikle Maurizio Gherardini’nin sınıfta kaldığı bir gerçek. Çünkü bu kadroda koç Igor Kokoskov’dan çok daha fazla İtalyan menajerin imzası var.

Burada Zeljko Obradovic sonrası Igor Kokoskov tercihi de ne kadar isabetli o da tartışılır. Oyun tarzıyla, oyuncularla olan iletişimiyle Obradovic’ten tamamen farklı bir koç ancak bu kadronun oluşumunda ana rolde olmadığı da bilinmeli.

Yine de bu performans devam ederse Igor Kokoskov’un sezon sonunu görme ihtimali de oldukça düşük.

[Fotoğraf: AA]

Gelinen noktada Fenerbahçe Beko Euroleague’de 15 maçta 5 galibiyete sahip. Maç başı sadece 72,2 sayı atabiliyorlar ve bu alanda açık ara ligde son sırada yer alıyorlar.

Alex Perez ve Marko Guduric eklemeleriyle takım daha iyi olabilir ancak Fenerbahçe Beko’da en önemli sorun takımın öz güvenini yitirmesi.

Sarı-lacivertlilerin önünde Olympiakos, Asvel, Kızılyıldız ve Baskonia maçları bulunuyor. Bu karşılaşmalarda alınacak seri galibiyetlere şiddetle ihtiyaç var. Aksi halde ilk 8 hedefi çok uzaklarda kalır.