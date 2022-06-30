Haber Giriş: 30 Haziran 2022 Perşembe 03:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye Akdeniz Oyunları'nda zirvedeki yerini korudu
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın 5'inci gününde Türkiye, 39 madalyayla genel sıralamada birinciliğini korudu.
Oran kentinde 25 Haziran'da açılışı gerçekleştirilen oyunların 5'inci günü tamamlandı. Türkiye, dün organizasyonda, 10 altın, 6 gümüş, 5 bronz madalya kazandı.
Türkiye, beş günün sonunda, 18 altın, 9 gümüş, 12 bronz toplam 39 madalyayla genel sıralamadaki birinciliğini korudu.
Türkiye'yi İtalya takip ederken, ev sahibi Cezayir üçüncü sırada yer aldı.
Son Haberler
- 03:48
- 03:17
- 03:07
- 02:25
- 02:19
Sıradaki Haber
Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit 76 kiloda altın madalya kazandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz