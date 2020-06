1975 yılında kurulan ve yerel liglerde uzun yıllar mücadele eden Türkgücü Münih takımı artık hedeflerine bir adım daha yakın.

2013 yılında Bavyera Eyalet Ligi’ne yükselen Türkgücü Münih, geçen yıl 4. Lig’e çıkmıştı. Koronavirüs salgınından önce ligde lider durumdaydılar. Federasyon kararıyla 3. Lig’e yükseldiği açıklanan Türk takımı, ligde yer aldığı ilk yılında bir üst kümeye (3. Lig) çıkma başarısı göstermiş oldu.

Amatör ve zaman zaman yarı profesyonel seviyede mücadele eden takım artık profesyonel ligde mücadele edecek.

Geçtiğimiz yıllarda milli formayı da giyen Sercan Sararer ve Süper Lig’den tanıdığımız Emre Güral’ın yanı sıra Southampton menajeri Ralph Hasenhüttl’ün oğlu Patrick Hasenhüttl da takımın tanıdık yüzlerinden.

Almanya'da koronavirüs pandemisi nedeniyle 23. haftadan sonra oynanamayan bölgesel ligde Türkgücü Münih federasyon kararıyla 3. Lig’e yükseldi.

Tarihi başarının ardından TRT SPOR’a konuşan Türkgücü Münih Asbaşkanı Taşkın Akkay, bu başarı ile gurur duyduklarını söyledi ve kulübün hedeflerini anlattı.

6. ligden 3. lige inanılmaz serüven ve başarı

Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle 23'üncü haftadan sonra oynanamayan bölgesel ligde federasyon kararıyla 3'üncü Lig'e yükseldiniz. Bunun için tebrik ederim. Duygularınızı alabilir miyim?

"İlginizden dolayı kulübümüz ve taraftarlarımız adına teşekkür ederim. Tabii ki çok mutlu ve sevinçliyiz. Almanya’da bir ilk olarak yabancı kökenli bir toplumun kurmuş olduğu futbol kulübü, kuruluşunun 45. yılında Avrupa ve dünyanın en güçlü federasyonlarından biri olan Alman Futbol Federasyonu’na bağlı profesyonel lig ‘3. Lig’e çıktı. Bunun gururunu yaşıyoruz."

1975 yılında kurulan bir kulüp ve amatör seviyelerden profesyonel liglere gelindi. İki yıl önce 6. Lig seviyesinde oynayan bir takımken şu an 3. Ligdesiniz. İlerleyen dönemde hedefleriniz neler?

"Evet. 6. Lig’den 3. Lig’e inanılmaz bir serüven ve başarı. Bu başarıda, kuruluştan beri görev yapmış her bireyin payı var. Fakat son 4 senedir kulübümüzde başkanlık görevini devralan ve projeye maddi-manevi her türlü katkıyı sağlayan sayın başkan Hasan Kıvran’ın payı tartışılmaz. Hasan başkanı tanıyanlar az çok bilir. Duraksama ve yerinde sayma kendisinin çok tercih ettiği bir yönetim tarzı değil. 3. Lig’de hedefimiz: İlk etapta koronavirüs salgınının getirdiği tüm zorlukları yöneterek kendimizi lige adapte edip, haftadan haftaya puanlar toplayarak düşmemeyi garantilemek. Sonraki seneler tabii ki her şey mümkün."

Bu yıl kadronuza Sercan Sararer gibi daha önce milli takım forması giyen ve Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Emre Güral gibi isimleri kattınız ancak koronavirüsten dolay ligler ertelenince bu isimler fazla şans bulamadı. Bu isimlere yenilerini eklemeyi düşünüyor musunuz?

"Şu anda federasyonun 3. Lig’e katılmamızla ilgili tescili bekliyoruz. Daha sonra kadromuza tabii ki hedeflerimiz doğrultusunda katkı sağlayacak isimleri dahil edeceğiz."

Yabancı kökenli futbolseverler kendini bize yakın hissediyorlar

3. Lig’de maçlarınızı Münih Olimpiyat Stadı’nda oynayacaksınız. 3. Lig taraftar rekoru gelir mi?

"Münih Olimpiyat Stadı’nda oynanacak maç sayısı henüz net değil. Tabii ki taraftarlarımızın ilgisini çektiğimizi düşünüyoruz ve bizleri destekleyeceklerini umuyoruz."

Başka milletlerden de taraftarlarınız var mı? Türk kulübü olarak Almanya'da herhangi bir zorluk yaşıyor musunuz?

"Türkgücü Münih, kuruluşundan beri hem altyapısında hem de A takımında birçok milletten sporcuyu barındırmıştır. Dolayısıyla Münih’de, Almanya’da yaşayan birçok yabancı kökenli futbolsever kendisini bize yakın hissediyor. Türk kulübü olarak Almanya'da yaşadığımız bir zorluktan bahsedemeyiz.

"TFF ile sürekli iletişimdeyiz"

Kulübün altyapısından yetişen önemli isimler var mı? Türk takımlarından kardeş kulüp ya da iş birliği bazında iletişime geçen kulüpler oldu mu? TFF ile, genç gurbetçi oyuncular için herhangi bir bağlantınız var mı?

"Kulüp kuruluşundan bugüne altyapıda yetişmiş ya da Münih Türkgücü’nde göze batarak Almanya içinde veya Türkiye’ye transfer olmuş birçok isim var. Birkaç örnek isim vermek adına; İlhan Mansız, Savaş Koç, Volkan Yaman, Engin Özdemir (Kıvırcık Engin), Cacau (Alman milli futbolcu) gibi birçok değerli ismi sayabiliriz...

Birçok kulüple iletişimimiz var. TFF sorumluları ile sürekli iletişim içindeyiz. Türk kulüpleri ile kardeş kulüplük ya da iş birliğiyle alakalı şu anda belirlenmiş bir proje yok. Fakat önümüzdeki yıllarda böyle bir çalışma için planlarımız var."