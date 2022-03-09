Milli takımlar düzeyinde büyük başarılara imza atan Türk voleybolu, kulüp düzeyinde de başarı çizgisini sürdürüyor.

Bu sezon kadınlarda Eczacıbaşı Dynavit ve erkeklerde ise Halkbank Avrupa'da kupa mücadelesi verecek.

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Eczacıbaşı Dynavit 3'üncü kez finalde

2018 yılının ardından tekrar CEV Kupası'nda boy gösteren Eczacıbaşı Dynavit, çeyrek finale kadar rakiplerine set vermedi.

Turuncu beyazlılar, çeyrek finalde Rus ekibi Uralochka Ekaterinburg'u; yarı finalde ise Romanya temsilcisi Alba Blaj'ı eleyerek adını finale yazdırdı. Eczacıbaşı Dynavit, 1999 ve 2018 yılının ardından 3'üncü kez final mücadelesi verecek.

1999 yılında ikincilikte kalan Eczacıbaşı Dynavit, 2018 yılındaki finalde Minchanka Minsk'i eleyerek bu kupadaki ilk şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Turuncu beyazlılar, finalde Alman ekibi Allianz Stuttgart ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

Halkbank'ın hedefi altın madalya

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, CEV Challenge Kupası'nda ilk şampiyonluğunu kazanmak istiyor. 2009-2010 sezonunun ardından tekrar Challenge Kupası'nda boy gösteren Ankara ekibinde hedef altın madalya.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Yarı final yolunda oynadığı 6 maçı da 3-0'lık skorla kazanan temsilcimiz, yarı finalde Yunan ekibi Panathinaikos ile eşleşti. İlk maçı evinde 3-0, rövanş maçını ise deplasmanda 3-2 kazanan Halkbank, adını bu kupada ilk kez finale yazdırdı.

2006-2007 sezonunda 3'üncülük maçına çıkan Ankara ekibi, Stade Poitevin'i yenerek bronz madalyanın sahibi olmuştu.