Daha önce 2026 ve 2030 Dünya Kupaları yayın haklarına ilişkin açılan yolsuzluk davasında beraat eden Nasır el-Halifi, tekrar yargı önüne çıkacak.

İsviçre Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma bir üst mahkemeye sevk edildi.

Temyiz mahkemesi Nasır el-Halifi'ye 28 ay, FIFA'nın eski Genel Sekreteri Jerome Valcke'ye ise evrakta sahtecilik sebebi ile 35 ay hapis cezası verilmesini talep etti.

Bir kaç gün içinde açıklanması beklenen karar sonrası Dünya Kupası yayın hakları için yeni bir ihale yapılacağı tahmin ediliyor.