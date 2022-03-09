Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan Murray, Rusya tarafından saldırıya uğrayan Ukrayna'da çocukların çok zor durumda kaldığını hatırlattı.

"Ukrayna'da çatışmalardan etkilenen 7,5 milyonun üzerinde çocuk var. Orada küçük yaştaki çocuklar için gereken sağlık malzemelerinin temininde, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) adına çalışmalar yürütüyorum."

Savaş nedeniyle göç etmek zorunda kalan çocukların eğitim ihtiyaçları ve hasar gören okulların yeniden inşa edilmesi için gereken çalışmaların öneminden bahseden Murray, "Bu yıl turnuvalardan kazanacağım tüm para ödüllerini çocuklara bağışlayacağım. Ukrayna'daki çocukların barışa ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

Olimpiyatlarda iki kez altın madalya elde eden tek erkeklerin eski dünya 1 numarası Murray, UNICEF'te Büyük Britanya'nın barış elçiliği görevini üstleniyor.