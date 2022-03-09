Milli dalışçı Şahika Ercümen 2006 yılında ilk defa katıldığı İspanya'nın Tenerife kentinde düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda kadınlarda Türkiye'den en iyi dereceyi elde ederek Türkiye rekoru kırdı.

26-27 Mayıs 2007 tarihlerinde, Ankara ODTÜ kapalı yüzme havuzunda düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda tek nefesle havuzda 145,35 metre giderek Türkiye rekoru kırdı.

2008 yılında, Türkiye Sualtı Hokeyi Milli Takımı ile Avrupa üçüncüsü, Serbest Dalış Avrupa Şampiyonası'nda geçirdiği sakatlığa rağmen Avrupa dördüncüsü oldu. 2009 yılında serbest dalış alanında Türkiye şampiyonluğu elde etti.

2010 yılında Türkiye rekoru ve dünya rekoruna en yakın derecenin (-65 metre) sahibi oldu. 2011 yılında serbest dalış 110 metrede, buz altı yatay dalışı yaparak dünya rekoru kırdı.

Şahika Ercümen, buzun altından 70 metre olan kadınlar rekorunu ve 108 metre olan erkekler rekorunu kırarak en uzun mesafeyi gitti, Guinness rekorlar kitabına girdi. Serbest dalış 70 ve 60 metre sabit ağırlık branşlarında da 2011 yılında iki dünya rekoruna sahip oldu.

Antartika'da tüpsüz dalan ilk Türk kadın sporcu

Şahika Ercümen 28 Ekim 2019 tarihinde Mersin'e bağlı Aydıncık ilçesinde bulunan Gilindire Mağarası'nda yaptığı dalışta, paletsiz kategoride tek nefeste 100 metreye dalarak, 90 metre sınırındaki dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

Ayrıca 3. Ulusal Antartika Bilim Seferi kapsamında yaptığı dalışla, Antartika'da tüpsüz dalan ilk Türk kadın sporcu oldu.

Şahika Ercümen 2021 Serbest Dalış Dünya Kupası'nda 5 Türkiye rekoru kırarak 3 madalya kazandı.

Birçok farklı disiplinde rekorları bulunan milli sporcu en son 2021 yılında Kaş'ta yapılan Serbest Dalış Kupası'nda Türkiye rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

Şahika Ercümen yaptığı açıklamada, kadınların inandıktan sonra yapamayacağı hiçbir şeyin olmadığını belirtti. Şahika, kadınlar olarak çok sabırlı ve güçlü olduklarını anlattı.

"Yeterli İmkanlar sağlandığında, hakları elinden alınmadığında şiddete maruz kalmadığında, kadınların isteyip inandıktan sonra yapamayacağı hiçbir şey yok. Ben her şeye rağmen hayallerimin peşinden koştum. Dilerim benden sonra gelen kadın sporcular da vazgeçmeden hayallerinin peşinden koşmaya devam eder."

Birgül Erken: Her kadın kendine dönüp yapmak istediğini sormalı

Serbest dalış rekortmeni Birgül Erken ise 2011 yılından beri giydiği milli formayla dünya şampiyonalarında 3 kez bronz madalya bir kez de gümüş madalya elde etti.

Birgül Erken, Almanya’nın Wisbaden kentide düzenlenen ve ilk kez yarıştığı Statik Apnea branşında kentinde nefesini 4 dakika 30 saniye tutarak bu alanda iyi çıkış yapan sporcu seçildi.

Birgül Erken, 2017 yılında Bulgaristan'da düzenlenen Sofya Kupası'nda tüm yarışları kazanarak kupayı alan tek Türk sporcu oldu.

Mili sporcu, 2018 Bulgaristan'da ikinci kez tüm branşlarda altın madalya kazandı ve Owerall Women Kupası'nı kazandı. Birgün Erken, 2019'da yine aynı organizasyonda alarak bu kupayı üst üste üç kez kazanan tek sporcu oldu.

18 Mart 2018 yılında "bisikletle havuzda en uzun mesafe" derecesiyle Guinness dünya rekoruna imza atan Birgül Erken rekorunu Çanakkale Şehitleri'ne adadı.

8 Mart 2021 Sivas Tödünge Gölü'nde tek nefesle buzaltına bir dalış gerçekleştiren Birgül Erken, bunu da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle tüm kadınlara ithaf etmiştir.

Milli sporcu Birgül Erken yaptığı açıklamada, sağlıklı bir toplum için kadın ve kız çocuklarının çok iyi yetiştirilmesi gerektiğini belirtti.

Birgül, özgür ve özgüveni olan bir toplumun ancak kadınların katkısı ile mümkün olabileceğine dikkat çekti.

"Suya dokunduğum ilk günden bu yana suyun sihirli gücünün de etkisiyle, kendimi daha özgür ve mutlu hissediyorum. Her kadın kendine dönüp yapmak istediğini sormalı. Gerçekten ne istediğinizin farkına vardığınızda istediğiniz şey sizin tutkunuz olsun, gidin ve onu alın. Yeter ki isteyin. Hiç tereddütsüz hayaliniz gerçek olacak. Her şey mümkün ve kadının özünde sihirli bir güç var."