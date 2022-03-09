Robert Lewandowski rekora doymuyor. Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'nde Salzburg'la oynadığı son 16 turu rövanş karşılaşması Polonyalı yıldız için yeni bir başarıya sahne oldu.

Bavyera ekibi deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçın rövanşında rakibini 7-1 yenerken Robert Lewandowski 3 gol bir asistle ayakta alkışlandı.

Tecrübeli santrfor 12, 21 ve 23'üncü dakikalarda kaydettiği gollerle Şampiyonlar Ligi tarihinde en erken hat-trick yapan oyuncu olarak kayıtlara geçti.

Lewandowski 2015-2016 sezonunda Bundesliga'daki Wolfsburg maçında oyuna sonrada girmesine rağmen 8 dakika 59 saniyede 5 gol atmıştı.

Polonyalı yıldız bu performansıyla "en hızlı hat-trick", "en hızlı 4 gol" ve "en hızlı 5 gol" ve "oyuna sonradan girip en fazla gol atan oyuncu" olarak rekorlar kitabına girmişti.

Robert Lewandowski bu sezon Bayern Münih formasıyla tüm kulvarlarda 35 maçta 42 gol 4 asistlik bir performans sergiledi.