Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 14:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk Tıp Öğrencileri Birliğinden "Türk voleybolu"na iki ödül
Türk Tıp Öğrencileri Birliğinin (TurkMSIC) düzenlediği ödül töreninde, A Milli Kadın Voleybol Takımı ve milli voleybolcu Zehra Güneş ödüle layık görüldü.
Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, Yılın Enleri Ödül Töreni'nde bilim, sanat, spor gibi birçok alanda ödüller, 30 bin öğrencinin oylarıyla sahiplerini buldu.
"Pandeminin En İyi Spor Takımı" A Milli Kadın Voleybol Takımı, "Pandeminin Parlayan Yıldız Sporcusu" ise milli voleybolcu Zehra Güneş seçildi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ödülünü TVF Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Sezgin Eren, A Milli Kadın Voleybol Takımı Menajeri Pelin Çelik ile milli oyuncu Zehra Güneş birlikte aldı.
Türk Tıp Öğrencileri Birliği Ödülleri’nde ‘Türk Voleybolu’ 2 Dalda Ödüle Layık Görüldü.— Türkiye Voleybol Federasyonu (@TVForgtr) February 14, 2022
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