Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, Yılın Enleri Ödül Töreni'nde bilim, sanat, spor gibi birçok alanda ödüller, 30 bin öğrencinin oylarıyla sahiplerini buldu.

"Pandeminin En İyi Spor Takımı" A Milli Kadın Voleybol Takımı, "Pandeminin Parlayan Yıldız Sporcusu" ise milli voleybolcu Zehra Güneş seçildi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ödülünü TVF Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Sezgin Eren, A Milli Kadın Voleybol Takımı Menajeri Pelin Çelik ile milli oyuncu Zehra Güneş birlikte aldı.