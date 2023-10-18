Çok Bulutlu 15.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 18.10.2023 11:22

Türk takımlarının sutopunda Avrupa sınavları başlayacak

Sutopu Challenger Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek ENKA, Galatasaray, ODTÜ (kadın ve erkek takımı) ile İzmir Büyükşehir Belediyespor'un Avrupa kupalarındaki sınavları başlıyor.

Türk takımlarının sutopunda Avrupa sınavları başlayacak
[Fotograf: AA]

Sutopu Challenger Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek ENKA, Galatasaray, ODTÜ (kadın ve erkek takımı) ile İzmir Büyükşehir Belediyespor'un Avrupa kupalarındaki sınavları başlıyor.

Kadınlarda ODTÜ, A Grubu'ndaki ilk maçını 19 Ekim Perşembe günü Sırbistan'da oynayacak. İzmir Büyükşehir Belediyespor ise Çekya'da yapılacak B Grubu maçlarında 20-22 Ekim'de mücadele edecek.

Türkiye'yi erkeklerde de temsil edecek ODTÜ, B Grubu maçlarına yarın Belçika'da çıkacak. Galatasaray, C Grubu karşılaşmalarını İstanbul'da, ENKA ise D Grubu müsabakalarını Malta'da 20-22 Ekim'de yapacak.

Türk takımlarının organizasyondaki maç programı TSİ şöyle:

Kadınlar

A Grubu (Sırbistan):

19 Ekim Perşembe:

22.00 ODTÜ-Zavk Mladost (Hırvatistan)

20 Ekim Cuma:

20.00 Vaterpolo Vojvodina (Sırbistan)-ODTÜ

21 Ekim Cumartesi:

10.30 City of Manchester (Büyük Britanya)-ODTÜ

22 Ekim Pazar:

10.30 VK Jadran Split (Hırvatistan)-ODTÜ

 

B Grubu (Çekya):

20 Ekim Cuma:

17.00 Benfica (Portekiz)-İzmir Büyükşehir Belediyespor

21 Ekim Cumartesi:

19.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Jarfalla (İsveç)

22 Ekim Pazar:

10.00 ASF Strakonice (Çekya)-İzmir Büyükşehir Belediyespor

 

Erkekler

B Grubu (Belçika):

19 Ekim Perşembe:

19.00 ODTÜ-VK Banja Luka (Bosna Hersek)

20 Ekim Cuma:

12.00 Carouge Natation (İsviçre)-ODTÜ

21.30 Royal Dauphins Mouscronnois (Belçika)-ODTÜ

22 Ekim Pazar:

11.30 ODTÜ-City of Manchester (Büyük Britanya)

 

C Grubu (İstanbul):

20 Ekim Cuma:

19.15 Galatasaray-Sporting (Portekiz)

21 Ekim Cumartesi:

17.30 Galatasaray-Polytechnic WP (Büyük Britanya)

22 Ekim Pazar:

11.00 Galatasaray-KVP Novaky (Slovakya)

 

D Grubu (Malta):

20 Ekim Cuma:

19.30 ENKA-KVT Komodor (Bulgaristan)

21 Ekim Cumartesi:

10.00 ENKA-Cetus Espoo (Finlandiya)

19.30 EVK Zaibas (Litvanya)-ENKA

22 Ekim Pazar:

11.30 Valetta (Malta)-ENKA

Sıradaki Haber
Beşiktaş taraftarı Galatasaray deplasmanına gidecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:37
Sinop'ta 4 metrelik dalgalar oluştu
11:33
Yağışla birlikte azalan hava sıcaklıkları yeniden artacak
11:31
Çin'de 3 yıl tutuklu kalan Avustralyalı gazeteci, suçunun "yayın yasağının ihlali" olduğunu belirtti
11:29
MEB, Türkçe'de sınıf geçme notunun neden 70'e çıkarıldığını açıkladı
11:39
Destekleme projeleriyle 7 bin 500 kilometre köy yolu yapılacak
11:19
AB Komisyonu Başkanı: Sivillerle dolu bir hastaneyi vurmanın hiçbir mazereti olamaz
Adıyamanlı gençler, tarihi Cendere Köprüsü'ne Filistin bayrağı astı
Adıyamanlı gençler, tarihi Cendere Köprüsü'ne Filistin bayrağı astı
FOTO FOKUS
İsrail'in bombaladığı hastanede son durum
İsrail'in bombaladığı hastanede son durum
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ