Türk takımlarının sutopunda Avrupa sınavları başlayacak

Sutopu Challenger Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek ENKA, Galatasaray, ODTÜ (kadın ve erkek takımı) ile İzmir Büyükşehir Belediyespor'un Avrupa kupalarındaki sınavları başlıyor.

Kadınlarda ODTÜ, A Grubu'ndaki ilk maçını 19 Ekim Perşembe günü Sırbistan'da oynayacak. İzmir Büyükşehir Belediyespor ise Çekya'da yapılacak B Grubu maçlarında 20-22 Ekim'de mücadele edecek.

Türkiye'yi erkeklerde de temsil edecek ODTÜ, B Grubu maçlarına yarın Belçika'da çıkacak. Galatasaray, C Grubu karşılaşmalarını İstanbul'da, ENKA ise D Grubu müsabakalarını Malta'da 20-22 Ekim'de yapacak.

Türk takımlarının organizasyondaki maç programı TSİ şöyle:

Kadınlar

A Grubu (Sırbistan):

19 Ekim Perşembe:

22.00 ODTÜ-Zavk Mladost (Hırvatistan)

20 Ekim Cuma:

20.00 Vaterpolo Vojvodina (Sırbistan)-ODTÜ

21 Ekim Cumartesi:

10.30 City of Manchester (Büyük Britanya)-ODTÜ

22 Ekim Pazar:

10.30 VK Jadran Split (Hırvatistan)-ODTÜ

B Grubu (Çekya):

20 Ekim Cuma:

17.00 Benfica (Portekiz)-İzmir Büyükşehir Belediyespor

21 Ekim Cumartesi:

19.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Jarfalla (İsveç)

22 Ekim Pazar:

10.00 ASF Strakonice (Çekya)-İzmir Büyükşehir Belediyespor

Erkekler

B Grubu (Belçika):

19 Ekim Perşembe:

19.00 ODTÜ-VK Banja Luka (Bosna Hersek)

20 Ekim Cuma:

12.00 Carouge Natation (İsviçre)-ODTÜ

21.30 Royal Dauphins Mouscronnois (Belçika)-ODTÜ

22 Ekim Pazar:

11.30 ODTÜ-City of Manchester (Büyük Britanya)

C Grubu (İstanbul):

20 Ekim Cuma:

19.15 Galatasaray-Sporting (Portekiz)

21 Ekim Cumartesi:

17.30 Galatasaray-Polytechnic WP (Büyük Britanya)

22 Ekim Pazar:

11.00 Galatasaray-KVP Novaky (Slovakya)

D Grubu (Malta):

20 Ekim Cuma:

19.30 ENKA-KVT Komodor (Bulgaristan)

21 Ekim Cumartesi:

10.00 ENKA-Cetus Espoo (Finlandiya)

19.30 EVK Zaibas (Litvanya)-ENKA

22 Ekim Pazar:

11.30 Valetta (Malta)-ENKA