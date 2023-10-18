Beşiktaş taraftarı Galatasaray deplasmanına gidecek

Beşiktaş Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile 21 Ekim Cumartesi günü deplasmanda oynanacak derbi karşılaşmasında taraftarlarının tribünde yer alacağını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında, 21 Ekim Cumartesi günü saat 19.00’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanacak Galatasaray-Beşiktaş müsabakası için toplanan İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, taraftarlarımızın deplasman tribününde yer almalarına karar vermiştir." ifadeleri yer aldı.