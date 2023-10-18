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Spor
TRT SPOR 18.10.2023 11:18

Beşiktaş taraftarı Galatasaray deplasmanına gidecek

Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı taraftarların Galatasaray deplasmanında yer alacağını açıkladı.

Beşiktaş taraftarı Galatasaray deplasmanına gidecek

Beşiktaş Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile 21 Ekim Cumartesi günü deplasmanda oynanacak derbi karşılaşmasında taraftarlarının tribünde yer alacağını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında, 21 Ekim Cumartesi günü saat 19.00’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanacak Galatasaray-Beşiktaş müsabakası için toplanan İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, taraftarlarımızın deplasman tribününde yer almalarına karar vermiştir." ifadeleri yer aldı.

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