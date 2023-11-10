Çok Bulutlu 16.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 10.11.2023 16:01

Türk takımları Avrupa'da ilk kez haftayı puansız kapattı

Türk futbol takımları Avrupa'da bu sezon ilk kez haftayı puansız kapatmasına rağmen, UEFA ülke puanı klasmanında Türkiye 9. sıradaki yerini korudu.

Türk takımları Avrupa'da ilk kez haftayı puansız kapattı
[Fotograf: AA]

Bu sezon Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmeyi sürdüren Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, UEFA maçlarında haftayı mağlubiyetle kapattı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında geçen çarşamba günü deplasmanda Alman temsilcisi Bayern Münih'e 2-1 yenildi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 4. hafta maçında dün sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldu.

Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü haftasında dün deplasmanda Ludogorets'e 2-0 yenildi.

Türk temsilcilerinin haftayı puansız tamamlamasına rağmen, Türkiye'nin UEFA ülke puanı klasmanındaki yeri değişmedi.

Ülke puanı klasmanında 8 ila 12. sırada yer alan ülkelerin puanları şöyle:

2023/24 ÜLKE PUANI KLASMANI
Sıra Ülke Puan Takım
8 Belçika 42,8 5/5
9 Türkiye 35,35 3/4
10 İskoçya 33,25 3/5
11 Avusturya 31,4 3/5
12 İsviçre 31,175 3/5
ETİKETLER
Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Avrupa Kupaları Şampiyonlar Ligi UEFA Avrupa Konferans Ligi
Sıradaki Haber
Galatasaray Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:26
Öğrencilerin ilk ara tatili başladı
16:21
Gazze'de öldürülenlerin sayısı 11 bini geçti
15:55
Havalimanları yerli ve milli yazılımla korunacak
16:12
İsrail medyası: 7 Ekim'de ordu İsrailli sivilleri de vurdu
15:29
Binance, ruble bazlı işlemlerini sonlandırıyor
15:27
Gazze'deki hastanelerde yakıt sıkıntısı nedeniyle ameliyatlar el feneri ışığında yapılıyor
Türk Yıldızları Antalya semalarında "Ata'ya saygı" uçuşu yaptı
Türk Yıldızları Antalya semalarında "Ata'ya saygı" uçuşu yaptı
FOTO FOKUS
İsrail medyası: 7 Ekim'de ordu İsrailli sivilleri de vurdu
İsrail medyası: 7 Ekim'de ordu İsrailli sivilleri de vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ