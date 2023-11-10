Türk takımları Avrupa'da ilk kez haftayı puansız kapattı

Bu sezon Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmeyi sürdüren Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, UEFA maçlarında haftayı mağlubiyetle kapattı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında geçen çarşamba günü deplasmanda Alman temsilcisi Bayern Münih'e 2-1 yenildi.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 4. hafta maçında dün sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldu.
Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü haftasında dün deplasmanda Ludogorets'e 2-0 yenildi.
Türk temsilcilerinin haftayı puansız tamamlamasına rağmen, Türkiye'nin UEFA ülke puanı klasmanındaki yeri değişmedi.
Ülke puanı klasmanında 8 ila 12. sırada yer alan ülkelerin puanları şöyle:
|2023/24 ÜLKE PUANI KLASMANI
|Sıra
|Ülke
|Puan
|Takım
|8
|Belçika
|42,8
|5/5
|9
|Türkiye
|35,35
|3/4
|10
|İskoçya
|33,25
|3/5
|11
|Avusturya
|31,4
|3/5
|12
|İsviçre
|31,175
|3/5