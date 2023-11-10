Spor camiasından 10 Kasım mesajları

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85. yıldönümünde unutulmadı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85. yılında saygıyla, rahmetle ve minnetle yâd ediyoruz." ifadelerini kullandı.

TFF Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yılı nedeniyle anma mesajı yayımladı.

"Bağımsızlık mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 85. yıl dönümünde sevgi, saygı, minnet ve özlemle anıyoruz."

Atatürk'ün sadece Türk halkının değil tüm insanlığın saygısını kazanmış bir devlet adamı olduğuna vurgu yapıldı.

"Atatürk'ün 'Bütün millet ve memleket evlatlarını sportmen yapabilmek için sarf edilen çalışmanın ehemmiyet ve kutsiyeti aynı derecede kıymetli ve mühimdir' sözlerinin ışığında örnek sporcular yetiştirme, topluma spor kültürünü benimseterek Türk futbolunu geliştirme ve dünyanın en üst sıralarına taşıma gayretimiz azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Büyük Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun şahsında dava ve silah arkadaşlarını, İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha sevgi, saygı, rahmet ve şükranla anıyor, aziz hatıralarının önünde saygıyla eğiliyoruz."

Riva'da tören düzenlendi

TFF, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yılı nedeniyle anma töreni gerçekleştirdi.

Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törende Atatürk'ün posteri ve Türk bayrağının önünde saygı duruşunda bulunuldu.

Hidayet Türkoğlu'ndan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Atatürk'ün vefatının 85. yılı nedeniyle bir anma mesajı yayımladı.

"Cumhuriyetimizin kurucusu ve bağımsızlık mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 85. yılında rahmet ve minnetle anıyoruz. 10 Kasım, 1938 yılından bu yana milletimiz için yas ve matem günü olmuştur. Aynı zamanda bu tarih, Cumhuriyetimizin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygı ve minnetimizi bir kez daha ifade etme günüdür. Bu toprakları bizlere vatan olarak emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bütün şehit ve gazilerimizi bir kez daha şükranla anıyorum."

Voleybol Federasyonu "Ölümsüzlüğünün 85. yılında sözleri ve öğrettikleri ile hala aklımızda; yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Saat 9'u 5 geçe bir dakikalığına hayat dururken futbol kulüpleri de Ata'sını unutmadı.

Beşiktaş, "Sonsuza dek yanı başındayız." ifadelerini kullanırken; Fenerbahçe, "Gücümüzü senden, sorumluluğumuzu bize emanetin olan bayrağımızdan alıyoruz!" mesajı yayınladı.

Galatasaray, "Sensiz geçen 85 yılda, sensiz geçmiş tek bir günümüz yok Atam." sözlerini kullanırken; Trabzonspor, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85. yılında rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz." paylaşımını yaptı.

Başta federasyonlar olmak üzere, spor kulüpleri de Atatürk'ün vefatının 85. yılında anma mesajları paylaştı.