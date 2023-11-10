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Spor
AA 10.11.2023 15:55

Fenerbahçe Atatürk'ü Dolmabahçe Sarayı açıklarında andı

Fenerbahçe Kulübü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 85'inci yıl dönümünde andı.

Fenerbahçe Atatürk'ü Dolmabahçe Sarayı açıklarında andı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Dolmabahçe Sarayı'nın açıklarında, "10 Kasım Fenerbahçe Vapuru"yla dördüncü kez organize edilen anma törenine, Kulüp Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, yönetim kurulu üyeleri, sporcular, teknik ekip, üyeler ve çalışanlar katıldı.

Fenerbahçe Atatürk'ü Dolmabahçe Sarayı açıklarında andı

Kadıköy'deki Eminönü-Karaköy iskelesinden başlayan anma töreninde, saat 09.05'te siren sesleri eşliğinde Dolmabahçe Sarayı açıklarında Atatürk'e saygı duruşunda bulunuldu.

Ardından beyaz ve kırmızı karanfiller suya bırakıldı. Daha sonra ise İstiklal Marşı hep bir ağızdan söylendi.


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10 Kasım Fenerbahçe Mustafa Kemal Atatürk
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