Avrupa kupalarında bu sezon mücadele eden Türk takımları, gösterdikleri başarısız performans ile dikkat çekiyor. Türk takımları UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi gruplarında çıktıkları 12 maçta sadece 1 galibiyet elde ederken 8 mağlubiyet aldı ve 3 maçta ise berabere kaldı. Söz konusu maçlarda Türk temsilcileri rakip fileleri 7 kez sarsarken, kendi kalelerinde ise 19 gol gördü.

Galatasaray zorlu grupta 1 puan alabildi

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda İspanyol ekibi Real Madrid, Fransız temsilcisi Paris-Saint Germain ve Belçika takımı Club Brugge ile eşleşen Galatasaray, ilk maçında Club Brugge ile deplasmanda 0-0 berabere kaldıktan sonra iç sahada çıktığı Paris Saint-Germain ve Real Madrid müsabakalarında mağlup olarak ilk üç haftayı gol atamadan son sırada noktaladı.

Beşiktaş puanla tanışamayan tek Türk takımı

Beşiktaş, Avrupa Ligi K Grubu’nda eşleştiği Slovan Bratislava ile deplasmanda, Wolverhampton ve Braga ile ise içeride karşı karşıya geldi. Siyah beyazlı takım bu 3 maçta rakip ağlara 3 gol gönderirken, kalesinde 7 gol gördü ve puansız olarak ilk üç haftayı noktaladı.

Tek galibiyet Başakşehir'den

Başakşehir, Avrupa Ligi J Grubu’nda gruptan çıkma şansını yüksek seviyelerde tutmaya devam ediyor. İlk maçında Roma deplasmanından 4-0’lık farklı bir skorla mağlup ayrılan İstanbul ekibi, iç sahada oynadığı Mönchengladbach ve Wolfsberger maçlarından 4 puan çıkarttı ve ilk 3 haftayı ilk iki sırada noktalamayı başardı. Türk takımlarının bu sezon Avrupa gruplarında aldığı tek 3 puan, Wolsfberger karşısında 1-0’lık skorla Başakşehir’den geldi.

Trabzonspor hayal kırıklığı yarattı

Avrupa kupalarındaki bir diğer Türk temsilcisi Trabzonspor ise grupta çıktığı 3 maçta yalnızca 1 beraberlik alabildi. C Grubu’nda Getafe, Basel ve Krasnodar ile çekişen bordo mavililer, Getafe ve Krasnodar’a mağlup olurken, tek puanını Basel’e karşı aldı. Trabzonspor bu 3 maçta 2 gol atarken, 5 gol de kalesinde gördü.

Devlet Ligi'ne direkt gidiş riske giriyor

UEFA’nın ülke puanı sıralamasında Belçika, Hollanda, Ukrayna ve Avusturya ile kıyasıya yarışan Türkiye, bu sezonki Avrupa sonuçlarının ardından büyük bir tehlike ile karşı karşıya kaldı.

Türkiye, puan sıralamasında mevcut durumunun gerisine düşmesi halinde, Türkiye Süper Lig şampiyonunun Şampiyonlar Ligi’ne direkt olarak gidememe riski bulunuyor.

Galatasaray: 1 beraberlik, 2 mağlubiyet, atılan gol: 0, yenilen gol: 2

Club Brugge – Galatasaray: 0-0

Galatasaray – Paris Saint-Germain: 0-1

Galatasaray – Real Madrid: 0-1

Beşiktaş: 3 mağlubiyet, atılan gol: 3, yenilen gol: 7

Slovan Bratislava – Beşiktaş: 4-2

Beşiktaş – Wolverhampton: 0-1

Beşiktaş – Braga: 1-2

Başakşehir: 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet, atılan gol: 2, yenilen gol: 5

Roma – Başakşehir: 4-0

Başakşehir – Mönchengladbach: 1-1

Başakşehir – Wolfsberger: 1-0

Trabzonspor: 1 beraberlik, 2 mağlubiyet, atılan gol: 2, yenilen gol: 5

Getafe – Trabzonspor: 1-0

Trabzonspor – Basel: 2-2

Trabzonspor – Krasnodar: 0-2

Toplam: 1 galibiyet – 3 beraberlik, 8 mağlubiyet, atılan gol: 7, yenilen gol: 19

Kaynak: DHA