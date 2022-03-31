THF'nin 4-5 Haziran tarihlerinde yapacağı "Hentbol Şurası 2022"nin ön toplantısı, THF Yıldız Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Toplantıya, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, gelişim direktörü Murat Bilge, federasyonun eski başkanı Tarık Cengiz, kulüp yöneticileri, antrenörler ve hentbol paydaşları katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Şura ön toplantısında 11 başlıkta sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü. federasyondan yapılan açıklamada başkan Kılıç'ın görüşlerine yer verildi.

"İlk günden beri 'Hentbol için birlikte başaracağız' sloganıyla hareket ettik. Sizlerin direktifleri ve destekleriyle hentbolu arzu ettiğimiz noktaya taşımak için elimizden geleni yapıyoruz. Türk hentbolunu olimpiyatlara taşımak adına mücadelemizi sürdürürken sizlerin değerli katkıları bizler için önemli. Hentbol için, birlikte başarabilmek için sizlerin katkılarına ihtiyacımız var. Gelen herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel, değer katan konular görüşüldü. Sorunları dile getirmek, dile getirme özgürlüğünde olmak, hep birlikte olmak, birlikte paylaşmak, fikirleri paylaşmak değerleri paylaşmak, işin özü bu. Biz sahada tüm mücadelemizle, iletişimimizle senelerce bu sihirli topu paylaştık. Bu sihirli top inşallah yıllar boyu hayatımızda olmaya devam edecek. Katkılarınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı sonsuz teşekkürler ediyorum."