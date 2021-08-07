Güreş branşında Türkiye 9 sporcuyla temsil edilirken, milli sporcular altın madalya alma başarısı gösteremedi.

Türkiye 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Rıza Kayaalp, Yasemin Adar ve Taha Akgül ile madalya kazandı.

Grekoromen stilde Rıza Kayaalp

Grekoromen stil 130 kiloda altın madalya hedefiyle gelen Rıza Kayaalp, yarı finalde Kübalı rakibi Mijain Lopez Nunez'e yenilince altın madalya şansını yitirdi.

Bronz madalya mücadelesine çıkan Rıza Kayaalp, İranlı Amin Mirzazadeh'e üstünlük sağlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Rıza, bu başarısıyla üçer olimpiyat altını bulunan efsane halterciler Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu ile birer altın, gümüş ve bronz olimpiyat madalyasına sahip güreşçi Hamit Kaplan'ı madalya sayısı bakımından yakaladı.

Milli sporcu, 3 olimpiyat madalyası kazanan 4. Türk olurken, 2. güreşçi olarak tarihe geçti.

Yasemin Adar kadınlarda tarih yazdı

'İlklerin kadını" olarak anılan Yasemin Adar ise Türkiye'ye kadın güreşinde ilk olimpiyat madalyasını getiren isim oldu.

2017 Dünya Şampiyonası'ndan altın madalya alarak bunu başaran ilk kadın Türk güreşçi olan Yasemin, Tokyo 2020'de tarihe geçmeyi bildi.

32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan Yasemin, Türkiye'ye olimpiyat madalyası getiren ilk kadın güreşçi olarak tarihe adını yazdırdı.

Taha Akgül bronz madalyada kaldı

Erkekler serbest stil 125 kiloda güreşen ve Rio 2016'da altın madalya kazanan Taha Akgül, Tokyo'da umduğunu bulamadı.

Taha Akgül, çeyrek finalde ABD'li Gable Dan Steveson'a yenilince final şansını yitirdi. Rakibinin finale çıkmasıyla repesaja çıkan milli güreşçi, Kırgız Aiaal Lazarev'i yenerek bronz madalya mücadelesine çıktı.

Bu karşılaşmada Moğol Lkhagvagerel Munkhtur'a üstünlük kuran Taha Akgül, Tokyo 2020'yi üçüncü tamamladı.

Milli güreşçi olimpiyat oyunlarındaki ikinci madalyasını aldı.

Süleyman Karadeniz bronz madalyayı kaçırdı

Erkekler serbest stil 97 kiloda yarı finale kadar gelmeyi başaran Süleyman Karadeniz ise madalyadan olan sporcu oldu.

Yarı finalde ABD'li Kyle Frederick Snyder'a mağlup olan Süleyman Karadeniz, oyunların 15. gününde bronz madalya mücadelesine çıktı.

Söz konusu karşılaşmada İtalyan Abraham de Jesus Conyedo Ruano'ya yenilen milli güreşçi oyunları beşinci tamamladı.

Grekoromen stil 97 kiloda mindere çıkan Cenk İldem, son 16 turunda Bulgar Kiril Milenov Milov'a yenilerek elendi.

60 kiloda ise Kerem Kamal da yine son 16 turunda Moldovalı Victor Ciobanu'ya yenilerek oyunlara veda etti.

Erkekler serbest stil 86 kiloda mindere çıkan Osman Göçen, çeyrek finalde Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Artur Naifonov'a yenilerek mücadelesini tamamlarken, 57 kiloda ise Süleyman Atlı son 16 turunda İranlı Reza Atrinagharchi'ye yenilerek elendi.

Kadınlar 50 kiloda Türkiye'yi temsil eden Evin Demirhan da final göremeyen sporcular arasında yer aldı. ABD'li Sarah Ann Hildebrant'a mağlup olan Evin Demirhan, rakibinin yarı finalde Çinli güreşçiyle yenilmesiyle oyunları tamamladı.