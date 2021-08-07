Haber Giriş: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 14:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Süleyman Karadeniz olimpiyat beşincisi oldu
[Fotoğraf: Reuters]
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 15. gününde milli güreşçi Süleyman Karadeniz, bronz madalya mücadelesinde İtalyan rakibine mağlup oldu.
Süleyman Karadeniz, Makuhari Messe'deki erkekler serbest stil 97 kilo bronz madalya mücadelesinde İtalyan Abraham de Jesus Conyedo Ruano ile karşı karşıya geldi.
Rakibi karşısında ilk yarıyı 2-0 önde geçen milli güreşçi, ikinci yarıda çok kötü bir performans sergiledi.
Milli güreşçimiz Süleyman Karadeniz, #Tokyo2020'de bronz madalya maçında İtalyan rakibi Abraham Conyedo'ya mağlup olarak olimpiyatları noktalıyor.— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 7, 2021
Teşekkürler Süleyman! pic.twitter.com/j5n9ImGb2J
Son dakika içinde rakibinin üst üste sayı almasına engel olamayan Süleyman Karadeniz karşılaşmayı 6-2 yitirdi ve bronz madalyadan oldu.
Süleyman Karadeniz, Tokyo 2020'yi beşinci olarak tamamladı.
Etiketler: 2020 Olimpiyat
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