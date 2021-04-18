Haber Giriş: 18 Nisan 2021 Pazar 14:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
TUR 2021'i Jose Manuel Diaz Gallego kazandı
[Fotoğraf: AA]
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu, Fransa'nın Delko takımından İspanyol bisikletçi Jose Manuel Diaz Gallego kazandı.
Şampiyon Jose Manuel Diaz!— TRT SPOR2 (@trtspor2) April 18, 2021
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu kazanan 26 yaşındaki İspanyol bisikletçi Diaz, gözyaşlarını tutamadı. pic.twitter.com/py8DZvBtYi
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Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Son Dakika
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