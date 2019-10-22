Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin'de düzenlenen organizasyonda Türkiye, güreş branşında serbest stil müsabakalarında 1 altın ve 3 bronz madalya elde etti.

Taha Akgül altın madalya kazanırken, Fatih Yaşarlı, Soner Demirtaş ve Selahattin Kılıçsallayan üçüncülük kürsüsüne çıktı.

TSK Serbest Güreş Milli Takımı, genel klasmanda ikinci sırada yer aldı. Üç altın ve bir bronz madalya kazanan Rusya ise birinci oldu.

Kaynak: AA