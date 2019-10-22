Futbolculuk hayatlarını teknik adam olarak devam ettirmek isteyen 30 kursiyer, Türkiye Futbol Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu UEFA B Antrenör Kursu için Erzurum’a geldi.

"Hedefim teknik direktörlük"

12 gün sürecek eğitimde ders alanlar arasında bulunan Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Volkan Demirel, "Kaleci olduğum için herkes benim kaleci antrenörü olmamı bekliyor ancak benim hedefim tamamen teknik direktörlüğe doğru gidecek" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun düzenlediği UEFA B Antrenör Kursu, Erzurum’da başladı. Aralarında A Milli formayı da terletmiş olan Volkan Demirel, Egemen Korkmaz, Ahmet Dursun ve Serkan Balcı gibi isimlerin yer aldığı 30 kursiyerin antrenör olmak için katıldığı UEFA B Antrenörlüğü kurs programında, Beşiktaş’ın eski kaptanı Mehmet Ekşi ve Fenerbahçe’nin eski kaptanı Ömer Kaner eğitim verdi.

Kaynak: İHA