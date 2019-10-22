Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu'nun, milli takımın Arnavutluk ile oynadığı maçta kaburgası kırılmıştı.

Deneyimli oyuncunun 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Ancak Emre Belözoğlu büyük bir fedakarlığa imza atarak Fenerbahçe'nin, Yukatel Denizlispor ile deplasmanda oynadığı maçta sahada yer aldı.

"Sağlık ekibimiz bu konuda bana büyük destek veriyor"

39 yaşındaki oyuncu, sağlık durumu hakkında Fanatik Gazetesi'ne konuştu.

Kaburgasındaki kırık nedeniyle 1 ay daha acı içinde oynayacağını ifade eden Emre, "Sağlık ekibimiz bu konuda bana büyük destek veriyor. Kırığa rağmen, müthiş önlemler aldılar" dedi.

Yukatel Denizlispor maçında rakibinden aldığı darbede çok şanslı olduğunu söyleyen deneyimli oyuncu, "Allah’tan kırığın üstüne gelmedi. Alt bölgeden aldığım darbe bile uzun süre yerde kalmama neden oldu” ifadelerini kullandı.

"Kazandık ve zirveden kopmadık"

Şampiyonluk yolunda deplasman maçlarının önemini de vurgulayan Emre Belözoğlu, "Yukatel Denizlispor sınavı bizim için hayati öneme sahipti. Kazandık ve zirveden kopmadık. Milli araya kadar oynayacağımız maçları kazanıp iyi bir seri yakalamalıyız” şeklinde konuştu.

Kaynak: TRT SPOR

