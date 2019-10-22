Beşiktaş Başkanlık görevinden istifa eden ve geçtiğimiz gün yapılan seçimli olağanüstü genel kurulda koltuğunu Ahmet Nur Çebi'ye bırakan Fikret Orman'a, Kulüpler Birliği Vakfı'ndan hizmetleri için teşekkür plaketi verildi.

1 Şubat 2018 tarihinden beri Kulüpler Birliği Vakfı'nın başkanlık görevini yürüten Fikret Orman'a, teşekkür plaketini Vakfın Başkan Yardımcısı Adil Gevrek takdim etti.

TEŞEKKÜRLER FİKRET ORMAN! |



1 Şubat 2018 tarihinden beri Vakfımıza Başkanlık yapan Sayın Fikret Orman’a, Vakfımızın Başkan Yardımcısı Sayın Adil Gevrek teşekkür plaketi takdim etti. pic.twitter.com/VGgU7ctfir — Kulüpler Birliği (@kulupler) October 22, 2019

Kulüpler Birliği Vakfı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "1 Şubat 2018 tarihinden beri Vakfımıza Başkanlık yapan Sayın Fikret Orman’a, Vakfımızın Başkan Yardımcısı Sayın Adil Gevrek teşekkür plaketi takdim etti" denildi.

Kaynak: TRT SPOR, İHA