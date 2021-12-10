Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 16:05Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Trabzonspor'un yeni transferi Kouassi ilk idmanına çıktı
[Fotoğraf: İHA]
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Yeni transfer Jean Evrard Kouassi de bordo-mavililerle ilk idmanına çıktı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan çalışma taktik ağırlıklı geçti.
Bordo-mavililerin 3.5 yıllık sözleşme imzaladığı Kouassi de antrenmanda yer aldı.
[Fotoğraf: İHA]
İdman öncesi Avcı ile görüşen Fildişili oyuncu, takım arkadaşlarıyla da tanıştı.
Antalyaspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor, havayolu ile Antalya'ya gitti.
Etiketler: Trabzonspor
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