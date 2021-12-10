Avrupa Kupalarında heyecan devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları tamamlandı.

Konferans Ligi'nde ise koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen Tottenham-Rennes mücadelesi dışında grup aşaması sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde 8 grup birincisi tur atladı.

Lyon, Monaco, Spartak Moskova, Eintracht Frankfurt, Galatasaray, Kızılyıldız, Bayer Leverkusen ve West Ham United adını son 16 turuna yazdırdı.

Gruplarını ikinci sırada bitiren; Rangers, Real Sociedad, Napoli, Olympiakos, Lazio, Braga, Real Betis ve Dinamo Zagreb ile Şampiyonlar Ligi'nden gelen Barcelona, Borussia Dortmund, Leipzig, Porto, Sevilla, Sheriff, Zenit ve Atalanta ise Avrupa Ligi'nde play-off oynayacak.

Galatasaray, play-off turunda Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü bitiren takımlarla UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını ikinci bitiren takımlar eşleşecek.

Bu eşleşmelerde turu geçen takımlardan biri de Galatasaray'ın rakibi olacak. İşte o takımlar...

Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitiren takımlar:

RB Leipzig, Porto, Borussia Dortmund, FC Sheriff, Barcelona, Atalanta, Sevilla, Zenit

Avrupa Ligi'nde grubunu 2. bitiren takımlar:

Rangers, Real Sociedad, Napoli, Olimpiakos, Lazio, Dinamo Zagreb, Real Betis, Braga

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Bu sezon ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde LASK, Gent, Roma, AZ Alkmaar, Feyenoord, Kopenhag, Rennes ve Basel son 16 turuna yükseldi.

Grup ikincileri; Maccabi Tel-Aviv, Partizan, Bodo Glimt, Randers, Slavia Prag, PAOK ve Karabağ da Konferans Ligi play-off turunda seribaşı olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde grupları üçüncü sırada tamamlayan Sparta Prag, PSV, Leicester City, Fenerbahçe, Marsiya, Midtjylland, Celtic ve Rapid Wien ise Konferans Ligi play-off turuna katılacak.

İlk kez bu sezon düzenlenmeye başlayan UEFA’nın yeni turnuvasında Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri de belli oldu.

Sarı-lacivertli ekip, kura çekiminin ardından Maccabi Tel-Aviv, Partizan, Bodo/Glimt, Randers, Slavia Prag, PAOK, Karabağ, Vitesse ya da Tottenham ekiplerinden biriyle eşleşecek.

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off kuraları 13 Aralık Pazartesi günü çekilecek.

Avrupa Konferans Ligi statüsü nasıl?

Her grupta 4 takım yer alacak ve gruplarını ilk sırada bitiren 8 takım son 16 turuna yükseliyor.

Gruplarını ikinci sırada bitiren 8 takım ile UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını üçüncü sırada bitiren 8 takım arasında eleme turu oynuyor. Burada tur atlayan takımlar son 16 turuna adını yazdırıyor.