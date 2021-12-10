Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ve aralarında milli sporcuların da bulunduğu kentteki kayaklı koşucular, bu sezon düzenlenecek ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarı elde etmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Daha önce ilde trafiğe kapalı asfalt yollarda antrenman yapan sporcular, şimdilerde kar yağışının ardından pistleri hazır hale getirilen Yalnızçam Kayak Merkezi'nde çalışmalarına devam ediyor.

Sporcular, çam ormanlarıyla çevrili kayak merkezinde antrenörleri eşliğinde haftanın belirli günleri çalışma yaparak güç depoluyor.

[Fotoğraf: AA]

Vali Öner: Yarışlara daha iyi imkanlarda hazırlanmalarını sağladık

Vali Hüseyin Öner, spor ve sporcuya destek olduklarını, gençleri spora özendirmek için çalıştıklarını söyledi.

Öner, Yalnızçam Kayak Merkezi'nin sporcular tarafından tercih edilmesinin kendileri için son derece önemli olduğunu aktardı.

"Sporculara Yalnızçam Kayak Merkezi'ndeki faaliyetlerini başarılı ve verimli yapmaları için bir yer tahsis ettik. Böylece sezon içinde yapacakları etkinliklere daha iyi imkanlarda hazırlanmalarını sağlamış olduk."

[Fotoğraf: AA]

Antrenör Bayraktar: Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz

Türkiye Kayak Federasyonu Kayaklı Koşu Teknik Kurul Üyesi ve Kayaklı Koşu Milli Takımı Antrenörü Seyfullah Bayraktar, kar yağışının hemen ardından Yalnızçam'a geçtiklerini anlattı.

Bayraktar, ilk gün sporcularıyla çalışma yaptıklarını ve bundan yüksek verim aldıklarını belirtti.

"Yoğun bir yaz çalışmasından sonra ilk kar antrenmanımızı Yalnızçam'da yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah sporcularımız için hayırlısı olur. Kışa hazırlık için çok iyi çalıştık. Sezon içinde yapılacak etap yarışları ile Türkiye Şampiyonası ve uluslararası yarışmalara burada hazırlanıp ülkemizi ve memleketimizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Milli sporcu Dilan Demir de ilk gün olmasına rağmen pistteki antrenmanda çok yüksek verim aldıklarını dile getirdi.

"Bizler önümüzdeki günlerde de bunu daha iyi değerlendirmek istiyoruz. Amacım önümüzdeki yarışmalarda ülkemi ve bayrağımı en iyi şekilde temsil etmek."