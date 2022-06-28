Haber Giriş: 28 Haziran 2022 Salı 17:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor'un şampiyonluk kupası müzedeki yerini aldı
Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu şampiyonluk kupası, Şamil Ekinci Müzesi'ndeki yerini aldı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, genel sekreter Ömer Sağıroğlu ve başkan yardımcısı Zeyyat Kafkas tarafından Şamil Ekinci Müzesi'ne getirilen şampiyonluk kupası, kendisine ayrılan özel yerde sergilenmeye başlandı.
"Bordo-mavili taraftarlarımız bugün itibarıyla Şamil Ekinci Müzesi'nde 2021-2022 şampiyonluk kupamızın yanı sıra tarih boyunca kazandığımız pek çok kupayı görme fırsatı bulabilecek."
Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu şampiyonluk kupamız bugün itibariyle Şamil Ekinci Müzesi’ndeki yerini aldı.— Trabzonspor (@Trabzonspor) June 28, 2022
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Etiketler: Trabzonspor
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