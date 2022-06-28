Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, genel sekreter Ömer Sağıroğlu ve başkan yardımcısı Zeyyat Kafkas tarafından Şamil Ekinci Müzesi'ne getirilen şampiyonluk kupası, kendisine ayrılan özel yerde sergilenmeye başlandı.

"Bordo-mavili taraftarlarımız bugün itibarıyla Şamil Ekinci Müzesi'nde 2021-2022 şampiyonluk kupamızın yanı sıra tarih boyunca kazandığımız pek çok kupayı görme fırsatı bulabilecek."