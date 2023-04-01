Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetiyor

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görevinden ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Orhan Ak yönetiminde ikinci maçına çıktı.

Adana Demirspor ile yapılan ilk maçtan 4-1'lik galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, Orhan Ak ile iyi başlangıcını Yukatel Kayserispor karşısında da sürdürmeye çalışıyor. 44 puanlı Trabzonspor, kalan maçlarında alacağı başarılı sonuçlarla Avrupa vizesini hedefliyor.

Trabzonspor, Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yönetim kurulu döneminde de ilk resmi karşılaşmasını oynuyor.

Yukatel Kayserispor ise bu sezon Çağdaş Atan yönetiminde ortaya koyduğu futbol ve aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor.

Süper Ligde 12 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan alan İç Anadolu ekibi, Trabzon'dan da iyi bir sonuçla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan mücadeleyi Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 1. dakikada konuk takım ilk atağında golü buldu. Cardoso'nun soldan ortasında, ceza alanı içinde Emrah Başsan'ın gelişine vuruşunda, top kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelere gitti. 0-1.

GOL - 3. dakikada Trabzonspor, eşitliği sağladı. Savunmada Kolovetsios'un uzaklaştırmak istediği topu önüne alarak ceza alanına giren Gomez, yerden vuruşla topu filelere yolladı. 1-1.

GOL - 20. dakikada Yukatel Kayserispor, tekrar öne geçti. Gökhan Sazdağı'nın pasında, ceza alanı içinde topla buluşarak kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Thiam, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-2.

34. dakikada Gomez'in sağdan ortasında, ceza alanı içinde Markovic'in kafa vuruşunda, yan direkten dönen topu tekrar bu futbolcu tamamlamak istedi ancak bu kez de kaleci Bilal Bayazıt, gol izni vermedi.

41. dakikada Cardoso'nun soldan ortasında, ceza alanı içinde yükselen Eren Elmalı'nın elle müdahale ettiği gerekçesiyle karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar, penaltı noktasını gösterdi. Daha sonra VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Özdamar, kararı iptal etti.

Konuk takım ilk yarıyı 2-1 önde kapadı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Ayrıntılar geliyor...

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Erkan Özdamar, Murat Tuğberk Curbay, Anıl Usta.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Abdülkadir Ömür, Visca, Yusuf Yazıcı, Markovic, Gomez.

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Arif Kocaman, Kolovetsios, Carole, Mensah, Ackah, Emrah Başsan, Cardoso, Mane, Thiam.

Goller: Dk. 1 Emrah Başsan, Dk. 20 Thiam (Yukatel Kayserispor), Dk. 3 Gomez (Trabzonspor)

Sarı kart: Dk. 22 Gökhan Sazdağı (Yukatel Kayserispor)