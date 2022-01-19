Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Ligde 50 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor, iç sahadaki yenilmezliğini de sürdürerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bırakmak istiyor.

GZT Giresunspor ise haftaya 25 puan ile 14. sırada girdi.

Ligin ilk yarısında Giresun'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 1-0 kazanmıştı

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