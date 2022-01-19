Haber Giriş: 19 Ocak 2022 Çarşamba 16:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Trabzonspor'un rakibi Giresunspor
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonunun 22. haftasında bugün sahasında GZT Giresunspor ile karşılaşacak.
Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.
Ligde 50 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor, iç sahadaki yenilmezliğini de sürdürerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bırakmak istiyor.
GZT Giresunspor ise haftaya 25 puan ile 14. sırada girdi.
Ligin ilk yarısında Giresun'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 1-0 kazanmıştı
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Etiketler: Trabzonspor Süper Lig Giresunspor
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