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Trabzonspor'un efsane futbolcusundan "evde kal" çağrısı
[Fotoğraf: AA]
Trabzonspor'un eski futbolcusu Arçil Arveladze, yeni tip koronavirüs salgınına karşı Türk vatandaşlarına görüntülü "evde kal" mesajı gönderdi.
Tiflis Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) talebi üzerine gönderdiği video mesajda Arçil, "Merhaba Türkiye, bu zor günlerde ben evde kalıyorum, sen de evde kal." ifadelerini kullandı.
Bordo-mavili eski futbolcu ve teknik direktör Şota Arveladze'nin ikizi olan Arçil'in mesajı, Tiflis YEE'nin Facebook, Instagram ve Twitter sayfalarında paylaşıldı.
Trabzonspor'un efsane oyuncularından Archil Arvaladze'den mesajınız var. #EvdeKal@yeeorgtr @TCTiflisBE pic.twitter.com/CzHdD1jvdf— Yunus Emre Enstitüsü (@yeetiflis) April 15, 2020
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