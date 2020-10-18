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Trabzonsporlu futbolcu Ekuban koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Trabzonsporlu futbolcu Caleb Ansah Ekuban'ın, yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Ekuban'ın 13 Ekim'de Gana Milli Takımı'nın kampından Trabzon'a döndükten sonra kamptaki oda arkadaşının Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkmasının ardından oyuncunun, temaslı olması gerekçesiyle izole edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Oyuncumuzun ilerleyen günlerde yüksek ateş şikayeti ile hastanede tedavisi yapılmış ve beraberinde uygulanan 2 PCR test sonucu negatif çıkmıştır. 17 Ekim'de yapılan son testi pozitif çıkan futbolcumuz, ev izolasyonuna alınarak tedavisine başlanmıştır" denildi.
Caleb Ekuban’ın sağlık durumu hakkında açıklama— Trabzonspor (@Trabzonspor) October 18, 2020
Detaylar https://t.co/nS6546HayS pic.twitter.com/rPZ5hILbAP
Etiketler: Trabzonspor KoronavirüsSon Güncelleme: 18 Ekim 2020 Pazar 16:54
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