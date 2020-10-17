Sarı lacivertli ekipte kaptan Eda Erdem Dündar ile Kübalı smaçör Melissa Vargas kaydettikleri 15’er sayıyla takımın en skorer isimleri olurdu.

Galatasaray HDI Sigorta'dan Olesia Rykhliuk 21 sayıyla maçın en skorer ismi olmayı başardı.

[Fotoğraf: DHA]

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, yönetim kurulu üyeleri Simla Türker Bayazıt, Metin Sipahioğlu ve İlker Dinçay ile 75 yıllık Yüksek Divan Kurulu Üyesi 95 yaşındaki Turan Demirel de takip etti.

Günün diğer maçlarında ise alınan skorlar şu şekilde:

PTT - Karayolları: 3-1 (20-25 / 25-14 / 25-22 / 25-19)

Beylikdüzü Voleybol - Kuzeyboru: 0-3 (18-25 / 13-25 / 18-25)

Sistem9 Yeşilyurt - İlbank: 3-1 (25-19 / 19-25 / 25-19 / 25-14)

Sarıyer Belediyesi - Çan Gençlik Kale Spor: 3-1 (21-25 / 25-22 / 25-18 / 25-22)

Nilüfer Belediyesi - Aydın Büyükşehir Belediye: 3-1 (25-19 / 25-18 / 17-25 / 30-28)

Eczacıbaşı VitrA - Türk Hava Yolları: 3-0 (25-19 / 25-17 / 25-13)