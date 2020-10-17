Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, senior erkekler kategorisinde Burak Demirboğa ikincilik, junior erkekler kategorisinde Alp Eren Özkan ise üçüncülük elde etti.

Senior erkekler kategorisinde Başar Oktar ise yarışmayı dördüncü sırada tamamladı.