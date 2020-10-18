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İspanya'da spor karşılaşmalarına koronavirüs engeli
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İspanya'da sporcularda tespit edilen koronavirüs tanılarından dolayı basketbol ve futbolda birer maç ileri bir tarihe ertelendi.
İspanya 1. Basketbol Ligi'nde bugün oynanması gereken Bilbao Basket-Real Madrid maçı Real Madrid'deki basketbolcu Fabien Causeur'un COVID-19 testinin pozitif çıkmasından dolayı ileri bir tarihe alındı.
Real Madrid'in 4 Ekim'de deplasmanda Herbalife Gran Canaria ile oynaması gereken lig maçı da Kanarya Adaları takımındaki bir sporcuda COVID-19 tespit edilmesinden dolayı ertelenmişti.
İspanyol futbolunda salgından dolayı ertelenen ilk maç ise 2. Lig'deki Alcorcon-Ponferradina oldu.
Alcorcon'da 4 futbolcunun COVID-19 testinin pozitif çıkmasından dolayı bugünün programında olan maç için erteleme kararı çıktı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 18 Ekim 2020 Pazar 16:37
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