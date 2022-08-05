Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Enis Destan'ın, Warta Poznan Kulübüne, 2022-2023 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Warta Poznan Kulübü, kulübümüze, kiralama bedeli olarak 75 bin avro ödeme yapacaktır." denildi.