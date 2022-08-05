Haber Giriş: 5 Ağustos 2022 Cuma 14:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor'lu Enis Destan, Warta Poznan'da
Trabzonspor, Enis Destan'ın Polonya ekibi Warta Poznan'a 2022-2023 sezonu sonuna kadar transfer olduğunu duyurdu.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Enis Destan'ın, Warta Poznan Kulübüne, 2022-2023 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Warta Poznan Kulübü, kulübümüze, kiralama bedeli olarak 75 bin avro ödeme yapacaktır." denildi.
Etiketler: Trabzonspor Transfer Haberleri
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