Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven futbolcularımız Anthony Nwakaeme, Daniel Sturridge ve Majid Hosseini’nin sağlık durumuyla ilgili bilgiler verdi.

Nwakaeme Beşiktaş maçına yetiştirilecek

Yaşar Kibar Güven, futbolcuların tedavi sürecinin devam ettiğini belirtti.

"Oyuncumuz Anthony Nwakaeme’de yapılan MR tetkikleri sonucunda ciddi bir sakatlık görülmemiş olup sağ arka adale grubunda sertlik ve spazm tespit edilmiştir. Bu teşhis neticesinde kısmi ve limitli antrenman yapabilen oyuncumuz günlük olarak takip edilerek hafta sonu oynayacağımız karşılaşmaya yetiştirilmeye çalışılmaktadır."

Sturridge'in son durumu Beşiktaş maçı öncesi belli olacak

"Pazartesi günü yapılan antrenmanda aldığı darbe sonucu sakatlanan Daniel Sturridge’in ise yapılan MR tetkiklerinde 1. Metatarsophalangeal joints (ayak başparmak ekleminde) ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisi devam etmekte ve durumu maç saatinde netlik kazanacaktır."

Hosseini 1-3 hafta yok

"Sivasspor müsabakası öncesi ısınma esnasında sakatlanan Majid Hosseini’nin ise yapılan MR tetkiklerinde kasık adductor longus adelesinde grade 1 strain tespit edilmiştir. Tedavisi devam etmekte olan oyuncumuzun 1 - 3 hafta içerisinde sahalara dönmesi öngörülmektedir."