Galatasaray, son haftalardaki savunma performansıyla dikkat çekiyor.

Yakaladığı 6 maçlık galibiyet serisiyle zirve yarışına tutunan sarı kırmızılılar, bu seride 4 maçta kalesini gole kapadı.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesinde son haftalardaki savunma performansına güveniyor.

Süper Lig’in ilk 16 haftasında 15 gol yiyen Galatasaray, son 6 maçta ise kalesinde sadece 2 gol gördü.

Galatasaray toplamda bu sezon yediği 17 gol ile ise Süper Lig’in en az gol yiyen takımı konumunda.

Sarı kırmızılılar bu istatistiği ile ayrıca Avrupa’nın 5 büyük liginde Liverpool ve Real Madrid’in ardından en az gol yiyen 3'üncü takım oldu.

Galatasaray'ın, 6 maçlık galibiyet serisinde savunma oyuncuları ile birlikte Fernando Muslera ön plana çıktı.

9 yıldır Galatasaray’ın kalesini koruyan Uruguaylı oyuncu, bu sezon çıktığı 21 maçın 10'unda kalesini gole kapadı.

Muslera, 9 yılda 18 kez Fenerbahçe derbisinde forma giydi.

Tecrübeli oyuncunun, kalede olduğu Fenerbahçe derbilerinde Galatasaray; 4 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 9 beraberlik elde etti.