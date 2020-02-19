Galatasaray savunmasına güveniyor
Galatasaray, Fenerbahçe derbisine 6 maçlık galibiyet serisinin moraliyle çıkacak. Sarı kırmızılılar, kritik mücadele öncesinde son haftalardaki savunma performansına güveniyor.
Galatasaray, son haftalardaki savunma performansıyla dikkat çekiyor.
Yakaladığı 6 maçlık galibiyet serisiyle zirve yarışına tutunan sarı kırmızılılar, bu seride 4 maçta kalesini gole kapadı.
Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesinde son haftalardaki savunma performansına güveniyor.
Süper Lig’in ilk 16 haftasında 15 gol yiyen Galatasaray, son 6 maçta ise kalesinde sadece 2 gol gördü.
Galatasaray toplamda bu sezon yediği 17 gol ile ise Süper Lig’in en az gol yiyen takımı konumunda.
Sarı kırmızılılar bu istatistiği ile ayrıca Avrupa’nın 5 büyük liginde Liverpool ve Real Madrid’in ardından en az gol yiyen 3'üncü takım oldu.
Galatasaray'ın, 6 maçlık galibiyet serisinde savunma oyuncuları ile birlikte Fernando Muslera ön plana çıktı.
9 yıldır Galatasaray’ın kalesini koruyan Uruguaylı oyuncu, bu sezon çıktığı 21 maçın 10'unda kalesini gole kapadı.
Muslera, 9 yılda 18 kez Fenerbahçe derbisinde forma giydi.
Tecrübeli oyuncunun, kalede olduğu Fenerbahçe derbilerinde Galatasaray; 4 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 9 beraberlik elde etti.
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