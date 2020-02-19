Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, kritik Galatasaray derbisi öncesi defanstaki sıkıntıları azaltmak için çözüm arıyor.

Savunmada yaşanan hatalar nedeniyle kalesinde kolay gol gören sarı lacivertlilerde bu bölgede bazı değişiklikler olabileceği belirtiliyor....

Yanal, stoperde Serdar Aziz ve sağ bekte Mauricio Isla'nın performansından memnun.

Ancak Luiz Gustavo ve Emre Belözoğlu'nun yokluğunda Jailson'un orta sahaya geçme ihtimali bulunuyor.

Ayrıca Brezilyalı futbolcu topu iyi kullanmasına rağmen defansta yaptığı hatalarla zaman zaman güven vermiyor.

[Fotoğraf: DHA]

Bu nedenle deneyimli çalıştırıcı son antrenmana kadar Adil Rami ve Simon Falette ile özel olarak ilgilenecek.

Bu futbolculardan birini Serdar Aziz'in yanına monte etmeye çalışacak.

Diğer önemli sorun ise sol bekte yaşanıyor.

Gösterdiği özveriye rağmen beklentileri karşılamakta zorlanan Nabil Dirar'ın yerine Hasan Ali Kaldırım'ın görev yapıp yapmayacağı belirsizliğini koruyor.

Hasan Ali, GMG Kırklarelispor maçında 45 dakika görev almasına rağmen MKE Ankaragücü maçında hazır olmadığı gerekçesiyle şans bulamadı.

Teknik ekip bu futbolcunun fiziksel durumunu da yakından takip ederek kararını derbi gününde verecek.