Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 23 Şubat Pazar günü koşulacak 40. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu ve Halk Koşusu için geri sayımın başladığı belirtildi.

Bu yıl "Sıfır Atık" temasıyla organize edilen yarı maratonun sloganının, "Hayde! Adım at değişsin" olacağı ifade edildi.

40. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nun hazırlık çalışmalarının, Avrupa Atletizm Birliği (EA) tarafından takdir gördüğü, sağlık, güvenlik ve emniyet kriterlerinin sağlanması nedeniyle birliğin organizasyona '3 yıldız' verdiği aktarılırken, "Trabzon Yarı Maratonu, EA tarafından Türkiye'de yıldız verilen tek organizasyon olma özelliği taşıyor." denildi.

Yarı maraton ve halk koşusuna katılmak isteyenlerin, 21 Şubat Cuma günü saat 17.00'ye kadar başvuruda bulunabilecekleri vurgulandı. Organizasyonun, ilk kez TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacağı duyuruldu.

Fotoğraf yarışması düzenlenecek

Organizasyon kapsamında fotoğraf yarışması düzenleneceği, ardından 30 eseri kapsayacak bir albüm oluşturulacağı aktarıldı.

Yarışmada dereceye girenlerden birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin, üçüncüye de 2 bin lira ödül verileceği belirtildi.

Zorluoğlu: Gönül köprüleri kuracağız

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, kentin gerçekleştirilen organizasyonlarla spor başkenti haline geldiğini vurguladı.

Zorluoğlu, Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı, Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nun da 40. yılı olduğunu hatırlattı.

"Maratonda yarışmak için şehrimize gelen yerli ve yabancı misafirlerimize tüm Trabzonlu hemşehrilerimle ev sahipliği yapacağız. Güzel, anlamlı ve kalıcı dostluklarla gönül köprüleri kuracağız. Trabzon'umuzu gelen misafirlerimize en iyi şekilde tanıtacağız. Trabzon insanının misafirperverliğini, sıcakkanlılığını yaşatacağız. Trabzon'dan iyi anılarla, güzel dostluklarla ayrılmalarını sağlamak, bizim gelenek ve göreneklerimizin bir yansıması olacaktır."