Başkan Ali Koç, basın toplantısına ''Kapsamlı bir toplantı yapacaktık ama dün oyun oynanırken kurallar değişti. TFF bir açıklama yaptı. Toplantıyı yapmama kararı aldık ama basından ilgi olduğu için buraya geldik.'' sözleriyle başladı.

''Hakemler kazandığımız 11 maçın 9'unda bir sonraki hafta maç alamadılar''

''Pozisyonlara bütünüyle baktığınızda başka bir resim çıkıyor ortaya. Alanyaspor maçında iki kusurlu gol yedik, kural hatası için başvurduk. Daha başvurumuz bile ulaşmadan 'kural hatası' yoktur diye karar çıktı. Az kalsın WhatsApp üstünden karar alacaklardı. Gaziantep maçında 3 penaltımızı veren Arda Kardeşler sonraki hafta maç alamadı, 3 penaltımızı vermediği maç sonrası maç aldı. Kayserispor maçında 3 penaltımız verilmedi. Yeni Malatyaspor maçında kaçırdığımız penaltının tekrar edilmesi gerekirdi, 1 hafta sonra biz yapınca tekrar edildi. Göztepe maçında 4 dakika 17 saniye bizim golümüz hakkında istişare edildi. Ne konuştular o kadar bilmiyorum. Aut atışına korner verildi, döndü gol oldu. Max Kruse'un, Trabzonspor maçında net golü verilmedi, sesimizi çıkarmadık. Lehimize olsaydı yer yerinden oynamıştı. Alanyaspor maçı bizim için bardağı taşıran damla oldu. Bunlar işin saha içinde yaşananlar bir de saha dışında yaşananlar var. Sezon başından bu yana baktığımızda hakem hataları bariz görünüyor. Hakemler kazandığımız 11 maçın 9'unda bir sonraki hafta maç alamadılar. Hakemler her hafta maç yönetmek ister. Hakemlere verilecek en kuvvetli mesaj, hakem atamalarıdır. Bu aslında ödül ve ceza sistemidir. TFF aldığı kararlarla sadece bizi zayıflatmakla kalmadı, tüm yarışın tamamını kökünden etkiledi. Daha da kötüye gidecek, göreceksiniz.''

Ali Koç, ''Lehimize ne oldu diye baktık, Ankaragücü maçında Zanka'nın pozisyonunda aut yerine korner dersek anca 2 puan haksız diyebiliriz. Biz 14-15 puandan bahsediyoruz" dedi.

''Vedat'ın PFDK'ya sevki tek kelimeyle skandal''

"Hakem dünyasında herkes bilir, hakemler cin gibidir atamalarda. Hakemler atamalara bakarlar, mesajı alırlar. Hakemler bu cesareti nereden buluyorlar? Kör göze parmak, cüretkar kararları bile bile alırlarken kime güveniyorlar? Vedat Muriçi'nin PFDK'ya sevki tek kelimeyle skandal, hatta meydan okumadır! Zorlamayla yapılmış bir hamledir."

Başkan Ali Koç, Falette transferiyle ilgili ''Transferin son gününe kadar ekside tutulduk. Sadık maaşından fedakarlık yapınca Falette'nin lisansı çıktı. Başka takımlar da izin aldı diyeceksiniz ama onlar biliyordu bunu, biz bilmiyorduk. Harcama limitleriyle transfer yapmamızın önü kesildi.'' dedi.

[Fotoğraf: AA]

''Fikstür neden 25. haftaya kadar belli?''

"Sıkıntı yaşayan sadece Fenerbahçe değil. Pek çok kulüp bizim olduğumuz noktaya gelmeye başladı. Şikayet edenin, canı yananın sayısı artacaktır. Bakalım bu hafta menüde ne olacak. Hakem hatası basit, herkese oluyor diyecekler ama resmin bütününe bakınca futbolun olağan akışı ile açıklanamaz! Saha dışındakilere de bakınca öyle oluyor. Görmezden gelemeyeceğimiz seviye geçilmiştir! Göreceksiniz çok kulüp bizim noktamıza gelecek. Türk futbolu, içinde bulunduğumuz sezonda bu güne kadar görülmemiş düzeyde bir futbol mühendisliğiyle karşı karşıya. Saha içinden, saha dışına... Buna fikstürü de ekleyebilirsiniz. Fikstürün geri kalanı belli değil! Bunu inceleyin. Neden 25. haftaya kadar belli?''

Koç, ''TFF'de yöneticilik yapan 2 kişiden bahsedecektim ama şimdilik park ediyorum. Birinin Fenerbahçe'ye karşı olan tutumundan bahsedecektim ama arkadaşlarımın ikazı üzerine şimdilik bu konuya girmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Ali Koç, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile ilgili ''Kulübümüze iki haftadır fakslar geliyor. 18 yıl Fenerbahçe'de hizmet vermiş, futbolun içinden gelen, Fenerbahçe'ye mesai harcamıştır, 6 yıl da beraber çalıştık, hayatımızın en zor yıllarından biriydi. Şahsı bir problemim yok. Nihat Özdemir ile şahsi problemim olamaz. Ama söz konusu Fenerbahçe ise orası benim kırmızı çizgimdir. Biz Fenerbahçe olarak Nihat Bey’e kırgın ve kızgınız. Nihat Özdemir bizi tribünleri kışkırtmakla suçladı bir gazete haberinde...Biz Nihat beyin başarılı olmasını istiyorduk, hala daha istiyoruz ama işin neresinden tutacağımızı hesaplamakta zorluk çekiyoruz. Nihat Özdemir, Zorlu toplantımız için iş işten geçtikten sonra başka başkanlarla da görüştüğünü söyledi. Kendisiyle artık ortak bir noktada buluşamayız. Biz Türkiye'nin en büyük kulübünden biriyiz. TFF Başkanı bizi önemsemeli.İnşallah bu olgunluğa hep beraber kavuşuruz." yorumunu yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Ali Koç Fenerbahçeli taraftarlarla ''Taraftarlarımıza mesajım var: Bu fantastik senaryoları üretenlerle biz mücadele ederiz ama siz tribünlere siyasetin bulaşmasına engel olun. Haksızken haklı duruma düşmeyelim. Ucuz oyunlarla senaryo yazanların, saçma hikayelerine başta kendileri inanıyor. Prim vermeyin.'' mesajını gönderdi.

''Biz her şeyin farkındayız''

''Transfer hatalarımız oldu, doğru kadro mühendisliği yapamadık, bunu konuşuyoruz, ders almaya çalışıyoruz ama bunların hiçbiri sistematik hatalara maruz kaldığımız, şampiyonluk yarışının dışına itilmeye çalışıldığımız gerçeğini değiştirmez. Fenerbahçe taraftarı bu size... Biz her şeyin farkındayız. Tek vücut olarak bugün bizi buraya çıkaran zihniyet ile mücadele etmek için hırslıyız. Bu haftadan itibaren bu inançla omuz omuza taraftarımızın desteğiyle tüm maçları kazanarak şampiyon olmak için çalışacağız.''

Ali Koç, VAR sistemiyle alakalı ''Teknolojiyi nimet olarak nitelendirdim. Futbolun içinde de her yerde teknoloji var. Burada kullanan kişilerin niyeti önemli. Pek çok hatayı VAR ile düzeltmek mümkünken, göz göre göre bu yoldan sapılmasında iyi niyet görmüyorum" dedi.

''Sayın Cengiz ile konuşacağımız konular birikti''

"Dört başkanın olmasına da gerek yok. Sayın Cengiz ile konuşacağımız konular birikti. Bu belki de sorunların ortadan kalkmasını sağlar. Bunun faydalı olacağını düşünüyorum. Dört kulüp başkanını toplamak kolay değil, siz inisiyatif alırsanız olur.''