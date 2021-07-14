Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi.

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Ümraniyespor'da Recep Uçar, Trabzonspor'da ise Abdullah Avcı ikinci yarıya tüm oyuncularını değiştirerek başladılar.

Gol düellosu şeklinde geçen maçın ikinci 45 dakikasında kazanan 5-3'lük skorla Trabzonspor oldu.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri Koita, Berat, Bakasetas, Gervinho ve Vitor Hugo kaydetti.

Ümraniyespor ise bordo mavili ekibin kalesini Del Valle ve Fuat Bavuk (2) ile 3 kez sarsmayı başardı.

Trabzonspor rakip kaleye attığı 5 golün 4'ünü kafa vuruşuyla kaydetti.