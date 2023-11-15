Trabzonspor'dan amatör futbol takımlarına malzeme desteği

Bordo-mavili kulübün asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Kadir Özcan Tesisleri'nde düzenlenen törende, amatör kulüplere yardımda bulunmanın Trabzonspor ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun (ASKF) görevlerinden biri olduğunu söyledi.

Trabzonspor yöneticilerinin amatör kulüplerin içinden geldiğini vurgulayan Kafkas, "Hepimiz amatör kümede yöneticilik, başkanlık yapmış kişilerden oluşuyoruz. Trabzon'da bir Trabzonspor Özkan Sümer Futbol Akademisi var, bir de amatör kulüplerimiz var. Bizim altyapımız bunların hepsinin bir bütünüdür." diye konuştu.

Kafkas, Trabzon ASKF aracılığıyla kulüplere destek olduklarını aktararak, "Hepinize bu sezon başarılar diliyorum. Her zaman ne gerekiyorsa, biz Sayın ASKF Başkanı'na bir telefon kadar yakınız. Sizlere destek olmaktan, hizmet vermekten sadece onur duyarız." ifadelerini kullandı.

"Kısa sürede halledelim"

Trabzon ASKF Başkanı Cahit Erdem ise Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın amatör futbola çok destek verdiğinin altını çizerek, "Ertuğrul başkan, 'Kısa sürede halledelim.' dedi ve üstlendi, bir an önce de halledildi. Böyle bir başkan ve asbaşkan olduğundan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Ne teklif getirdiysek olumlu baktılar. Trabzon amatörüne böyle güzel bir hizmeti sunuyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Kafkas ve Erdem, ASKF iş birliğinde gerçekleştirilen organizasyonda, 64 takımın temsilcisine forma, şort, eşofman takımı ve yağmurluk gibi çeşitli malzemenin yer aldığı kolileri teslim etti.

Erdem, başkan Ertuğrul Doğan adına hazırlanan plaketi de Kafkas'a teslim etti.

Öte yandan amatör kulüplere, yılbaşından sonra futbol topu desteğinde de bulunulacağı belirtildi.