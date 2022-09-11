Kulüp doktoru Halit Polat, Trabzospor'un resmi internet sitesinden iki futbolcunun sakatlıklarına ilişkin bilgi verdi.

Polat, UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Ferencvaros karşılaşması sonrası sol dizinde ağrı hisseden oyuncu Yusuf Yazıcı’nın yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda sol diz iç yan bağında zorlanma ve ödem tespit edildi, oyuncunun tedavisine sağlık ekiplerince devam ediliyor.

Aynı müsabaka sonrasında sağ alt baldırında ağrı hisseden Djaniny Semedo’nun ise yapılan muayenesinde sağ alt baldır kaslarında zorlanma ve spazm tespit edildi. Djaniny de tedavisi sürüyor.

Trabzonspor Adana'ya gitti

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 12 Eylül Pazartesi günü Adana Demirspor ile yapacağı maç için Adana'ya gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili takım, daha sonra THY'ye ait özel uçakla hareket etti. Kadroda Yusuf Yazıcı ve Djaniny Semedo sakatlıkları nedeniyle kafilede yer almadı.

Bordo- mavili takımın kadrosu ise şu isimlerden oluşuyor:

"Uğurcan, Taha, Kağan, Larsen, Hugo, Denswil, Bartra, Eren, Siopis, Gbamin, Doğucan, Marek Hamsik, Bardhı, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Lahtımı, Yusuf Erdoğan, Naci, Trezeguet, Umut, Gomez ve Emrehan."