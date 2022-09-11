Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Visegrad'da düzenlenen organizasyona genç ve yıldızlar kategorilerinde toplam 20 ekip ve 38 sporcu ile katılan Türkiye, 7 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya sonucunda birinci sırada yer alarak Balkan şampiyonluğuna ulaştı.

Genel sonuçlarda 74 puanla birinci olan milli takım, ayrıca erkeklerde 49 puanla birinci, kadınlarda ise 25 puanla ikinci sırada yer aldı.

Genel sonuçlara göre şampiyonayı Romanya ikinci, Sırbistan ise üçüncü sırada tamamladı.