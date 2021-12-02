Ağaoğlu'nun listesinde bulunan Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Ağaoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu listesini Divan Kurulu Başkanı Sürmen'e teslim etti.

Başvurunun ardından değerlendirmede bulunan Ali Sürmen, hafta sonu düzenlenecek Trabzonspor'un 78'inci seçimli olağan genel kurulu ile 47'nci yönetiminin seçileceğini söyledi.

Sürmen, çoğunluk aranan birinci toplantıdan önce sadece Ahmet Ağaoğlu'nun listesinin sunulduğunu ifade etti.

"Bu liste, tek liste. Seçime tek liste ile girilecek. Diğer kurullarımızdan sadece Arşiv ve Müze Kurulunda iki aday vardır. Disiplin Kurulu, Sicil Kurulu ve Denetim Kurulu tek liste ile seçime girmektedir. Aynı kongrede onlar da seçilecektir."

[Fotoğraf: AA]

"Asıl önemli olan yönetimlere ve teknik kadroya verdiğimiz destektir"

Sürmen, bu yıl Trabzonspor'un şampiyonluk hedefinin çok güçlü olduğuna işaret etti.

"Elbette ki bu listeler temsildir. Ama asıl önemli olan bizlerin taraftarlar olarak, Trabzonspor camiası olarak yönetimlere ve teknik kadroya verdiğimiz destektir. Eğer bu şampiyonluk şarkılarının söylendiği dönemde bizler takımımızı yalnız bırakırsak, gerektiği kadar yönetimi, teknik heyeti ve futbolcuları desteklemezsek onları yalnız hissettiririz. Bu nedenle gerek basının bu olayları düzenlemede gerekse taraftar derneklerinin katkı sağlamada çok önemi vardır. Zaman zaman İstanbul'dan özellikle büyük takım basın mensuplarının ve onların trollerinin yalan yanlış haberlerinin yerel basınımız tarafından itibar edilip kullanılmaması gerekir. Çünkü onların amacı zaten o. Basında çıksın, kullanılsın, kafalar karışsın. Asla bu zedeleyici, yaralayıcı ve ayrıştırıcı haberlere kendi sayfalarınızda yer vermeyin."

Taraftar gruplarının maçlarda takımlarını yalnız bırakmaması gerektiğine de değinen Sürmen, seçilecek yeni yönetim kuruluna başarılar diledi.

Kulüp Genel Sekreteri Sağıroğlu ise herkesin merak ettiği yeni yönetim kurulu listesini divan kuruluna sundu.

Yönetim kurulu asil üyeleri: Ahmet Ağaoğlu, Ertuğrul Doğan, Ömer Sağıroğlu, Müminhan Bilgin, Yalçın Orhan, Zafer Göktaş, Kemal Ertürk, Kibar Yaşar Güven, Serdar Ekrem Şirin, Zeyyat Kafkas, Sami Karaman, Ali Haydar Gedikli, Esat Emanet, Faruk Hacı Haliloğlu, Şemsettin Hancı.

Yönetim kurulu yedek üyeleri: Lokman Sadıklar, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, Vahap Öztel, İbrahim Tüfekci, İbrahim Aydın.