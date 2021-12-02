Sakatlığından dolayı uzun süredir futboldan uzak kalan milli oyuncu yaklaşık 7 ay sonra forma giydi. Deneyimli golcü Everton'un evinde Liverpool'a 4-1 yenildiği maçın 85. dakikasında oyuna dahil oldu.

30 yaşındaki futbolcu bu sezon ilk kez 1 Kasım'daki Wolverhampton karşılaşmasında kadroya girmişti. Mavi beyazlıların son 4 lig maçında yedek kulübesinde oturan tecrübeli golcü hiç süre alamamıştı.

Başarılı oyuncu en son 11 Nisan 2021'de kiralık olarak geldiği Beşiktaş'ta Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'a karşı forma giymişti.

2018 yılının devre arasında 22 buçuk milyon euro karşılığında Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Milli futbolcu İngiliz ekibinde 59 maçta 11 gol 6 asistlik performans sergiledi.



